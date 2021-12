Edigar Junior desfalca treino do Bahia

Com cansaço muscular, Edigar Junio foi poupado e não participou da atividade tática comandada pelo técnico Guto Ferreira na tarde desta quarta-feira, 28, no Fazendão, em Salvador. O Bahia se prepara para enfrentar o Criciúma nesta sexta-feira, 30, às 19h15, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

No treino, além do trabalho tático, o técnico do Esquadrão testou também o provável time que deve começar a partida contra o Tigre na sexta.

Victor Rangel se recuperou de virose e trabalhou normalmente nesta quarta. O Tricolor volta ao batente nesta quinta-feira, 29, às 15h, na Fonte Nova.

