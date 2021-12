Edigar Junio volta a treinar; clube lança sua loja oficial

Aos poucos, o Bahia vai esvaziando o seu departamento médico. Nesta quarta-feira, 3, o atacante Edigar Junio, que vinha se recuperando de um estiramento numa coxa, trabalhou normalmente em campo, pela tarde. Quem também desceu e treinou com bola foi o zagueiro Lucas Fonseca, que sofria de uma fissura num pé.

Para a última partida, o técnico Guto Ferreira já teve o retorno do volante Yuri, que havia feito uma cirurgia num joelho em março. Dos que têm chance de ser titular, resta apenas o zagueiro Jackson, também com uma fissura no pé.

Nesta quarta, o Bahia também divulgou a criação de sua loja oficial. Os pontos de venda serão justamente as antigas lojas filiadas ao clube, como Casa do Tricolor, Turma Tricolor, entre outras, que terão até o final do ano para mudarem sua temática para a da loja oficial. A rede terá 19 lojas em Salvador, duas em Lauro de Freitas, uma em Feira e outra em Santo Antônio de Jesus.

Recuperado de lesão, o atacante Edigar Junio participa da atividade física desta manhã no CT. pic.twitter.com/5t1lP91PU5 — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) 3 de agosto de 2016

