Edigar Junio segue como dúvida e aguarda resultado de exame

O Bahia segue aguardando o resultado do exame de Edigar Junio, que deixou o último Ba-Vi com dores na coxa direita. Nesta quarta-feira, 4, deve ser divulgado se houve lesão.

Nesta terça, 3, ele ficou com os médicos, assim como o atacante Hernane, que segue com um incômodo no tornozelo, e o meia Rômulo, com um estiramento na coxa.

Os demais jogadores que enfrentaram o Vitória fizeram uma atividade regenerativa. Quem não jogou foi para campo e participou de uma atividade com bola. Nesta quarta, o time treina em dois períodos.

