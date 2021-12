Edigar Junio se destaca pelo bom retrospecto fora de casa

Se tem uma coisa que irrita o torcedor do Bahia, é a postura do time fora de casa. Tímido desde o ano passado quando joga longe da Arena Fonte Nova, o Esquadrão tem mais um desafio neste sábado, 19, às 21h, contra o Palmeiras. E a principal esperança tricolor é Edigar Junio, que tem três gols nas últimas duas partidas.

O camisa 11 não merece tanta expectativa por acaso. Ao contrário do time, Edigar já mostrou que não ‘sente’ os jogos longe de Salvador. Considerando-se competições nacionais e regionais — Série A, Copa do Brasil e Nordestão — das duas temporadas completas que o atacante fez pelo Bahia — 2016 e 2017 —, ele tem 26 gols. Destes, 15 foram dentro de casa e 11 fora.

O número é bem menos discrepante, por exemplo, do que a variação de aproveitamento do Bahia no Brasileirão do ano passado, quando foi sexto colocado na pontuação obtida como mandante e 18º como visitante. Curiosamente, dois desses gols longe de Salvador foram marcados justamente contra o próximo adversário: no empate em 2 a 2 contra o Palmeiras, em outubro de 2017, Edigar ajudou o Esquadrão a buscar o resultado, igualando um placar que estava 2 a 0.

O atacante afirmou ainda que o time pretende tentar se impor no Allianz Parque, mesmo o Palmeiras sendo o clube com o maior investimento do Brasil. “A gente tem que mudar a mentalidade. Temos que jogar de igual para igual fora de casa. O Bahia é grande dentro e fora de casa“, disse.

O técnico Guto Ferreira aproveitou a tarde desta quinta-feira, 17, para aprimorar os setores defensivo e ofensivo da equipe. Meias e atacantes fizeram jogadas de um lado do campo, enquanto a defesa fez um treino específico do outro. Depois, Guto orientou o time titular com vistas ao jogo de sábado.

Outra vez, o volante Elton não treinou, ainda por causa do corte na cabeça sofrido no jogo contra o São Paulo. A boa notícia é o retorno a campo do meia Marco Antônio e do zagueiro Rodrigo Becão, que voltaram a fazer trabalhos físicos e técnicos junto do grupo. Os dois, porém, dificilmente serão relacionados para viajar a São Paulo. O capitão Tiago, por sua vez, é nome certo na lista.

Novidades

O Bahia fechou a contratação de dois jogadores para o Campeonato Brasileiro de Aspirantes, que começa em junho: Fernandinho, de 20 anos, que veio do Noroeste, de São Paulo, e o volante Lepu, de 21 anos, que estava no Macaé, do Rio. Apesar de eles terem sido contratados, a priori, para o elenco sub-23, o time profissional tem usado alguns atletas deste plantel, a exemplo do volante Flávio e do atacante Ítalo.

