Edigar Junio ressurge no Bahia e briga por vaga no time titular

Titular indiscutível em 2016, Edigar Junio estava pronto para seguir no mesmo patamar, ou evoluir, nesta temporada. Alçou voo aos Estados Unidos e lá, ao invés de se mostrar para o mundo no duelo com o Wolfsburg pela Florida Cup, teve o azar de sofrer uma lesão no tendão do pé direito.

Aquele era o primeiro jogo preparatório de 2017 para o Bahia. Edigar ainda chegou a entrar em campo no confronto seguinte, com o Estudiantes, mas voltou a sentir a contusão e foi constatada a necessidade de ele parar para realizar um longo tratamento.

Mais de dois meses depois, eis que o atacante já está perto de voltar a se sentir como no ano passado. Retornou aos gramados no dia 23 de março e, desde então, realizou quatro partidas – só uma delas como titular, totalizando 143 minutos (menos de dois jogos inteiros) – e marcou dois gols. O último deles saiu neste domingo, no triunfo por 3 a 0 sobre o Sergipe que assegurou a passagem do Esquadrão à semifinal da Copa do Nordeste para encarar o rival Vitória.

Antes do confronto pelo regional, porém, tem o primeiro Ba-Vi do ano, domingo, ainda pela fase inicial do Baianão. Ou seja, esta semana é a ideal para Edigar colocar ainda mais pressão no técnico Guto Ferreira e recuperar a posição que era sua. Na quarta-feira, 5, o Tricolor pega o Atlântico, às 21h45, em Pituaçu, e o jogador deverá estar entre os 11 – muitos dos que têm atuado na equipe titular serão poupados.

É a chance de Edigar fazer Guto ter certeza de que a ausência de um atleta com suas características tem sido uma das principais deficiências do time neste início de temporada. Atacante de potência, velocidade e certo faro de gol (foi vice-artilheiro do time em 2016, com 16 tentos), Edigar tem visto um trio de meias fazer companhia ao centroavante Hernane no setor ofensivo.

Sua ‘briga’ para ser titular é com eles, mas o alvo mais ‘fácil’ parece ser Zé Rafael, já que Régis tem sido um dos melhores da equipe em 2017 – divide a artilharia da Copa do Nordeste com Hernane e Hiago, do Sergipe, com cinco gols marcados – e Allione produziu mais que o colega mesmo com menos tempo em campo. Soma dois gols e três assistências em oito embates (652 minutos), enquanto Zé Rafael tem os mesmos dois tentos e nenhum passe decisivo em 14 jogos (944 minutos).

Edigar é bastante político ao comentar o assunto. “Todos que estão no elenco podem dizer que são titulares, pois disputamos duas competições e todo mundo está jogando sempre”. Sobre o período lesionado, comentou: “Foi um processo muito chato, perdi força, músculo. Mas voltei fazendo gol e isso me deu confiança. Ainda não estou 100%, mas vou conquistando isso jogo a jogo”.

Problema para Wellington

No treino desta segunda, 3 – sem Guto Ferreira, liberado para resolver problemas pessoais – a notícia ruim ficou por conta do lateral direito Wellington Silva, que sentiu incômodo no joelho direito (o mesmo da lesão que atrasou sua estreia pelo clube) e deixou a atividade mais cedo. É bom lembrar que o titular da posição, Eduardo, foi expulso diante do Sergipe e não joga o primeiro Ba-Vi das semi do Nordestão, em 23 de abril.

O lateral esquerdo Armero, que ainda não jogou depois de servir à seleção colombiana, trabalhou com bola. O goleiro Jean, ainda se recuperando de uma amidalite, ficou no departamento médico.

