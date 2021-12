Edigar Junio participa de jogo-treino no Fazendão

O atacante Edigar Junio, que se recupera de lesão num tornozelo, participou de um jogo-treino entre os reservas do Bahia e o Ypiranga, na tarde desta quarta-feira, 29, no Fazendão, dando sinais de que pode enfrentar o Ceará no sábado, 2, às 19h30, em Fortaleza.

A atividade acabou empatada em 0 a 0, e todos que não enfrentaram o Oeste na terça, 28, foram a campo. Os titulares ficaram na academia.

Por outro lado, o técnico Guto Ferreira pode perder o volante Danilo Pires e o meia Renato Cajá, o primeiro com um incômodo numa panturrilha e o outro com dores nas costas. Ambos realizaram exames de imagem para conhecer a gravidade das lesões.

Material esportivo

Nesta quarta, o Tricolor anunciou acerto com a Umbro como sua nova fornecedora de material esportivo. A marca substitui a Penalty, que tinha contrato até o final de 2018. Empresa e clube chegaram a um acordo amigável, sem ônus para nenhum dos lados.

O contrato com a Umbro vai até o final de 2018, e valores não foram revelados. A marca criará um novo kit de camisas de jogo - padrões um e dois -, camisas de goleiro, além de roupa de viagem, treino, concentração e aquecimento. Os uniformes já estão prontos, mas a data de lançamento ainda não foi definida.

