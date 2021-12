Edigar Junio mostra melhora e pode enfrentar o Galícia

Há exatos dois meses Edigar Junio rompia o tendão de aquiles no amistoso contra o Estudiantes, pela Florida Cup. Por conta da grave lesão, que o afastou dos treinamentos desde então, o atacante ainda não entrou em campo de maneira oficial na nova temporada.

Mas o vice-artilheiro do Tricolor em 2016, com 16 gols – o último, aliás, marcado na derrota por 2 a 1 para o Atlético-GO na última rodada da Série B – vem trabalhando forte em campo desde que o Carnaval acabou. Já participou de coletivos e pode ‘estrear’ no ano novo em duelo contra o Galícia, pelo Baianão.

A partida, que estava marcada originalmente para o domingo, foi antecipada para o sábado, 18, às 18h30, na Fonte Nova. A mudança foi solicitada pelo canal Premiere, que transmitirá o jogo na TV fechada.

“A parte médica dele já está totalmente liberada, o que ele está apurando agora é a parte técnica. Por ter ficado parado por muito tempo, mais de 40 dias, perdeu o ritmo”, explicou o chefe do setor médico do clube, Dr. Luiz Sapucaia.

“Ele está adaptando a estabilização e a arrancada porque depois de uma lesão como a que ele teve o cara fica mais temeroso de dar uma arrancada mesmo. Mas dentro desta semana ele já deve estar pronto, inclusive na parte técnica”, completou o médico.

O que também favorece o retorno de Edigar é que esta é a primeira semana livre para treinamentos desde que a temporada do Tricolor começou. A folga veio por conta da eliminação na Copa do Brasil.

Segundo Sapucaia, o corte do atacante Maikon Leite e do lateral direito Wellington Silva do último duelo, contra o Moto Club, aconteceu por opção do técnico Guto Ferreira, e os jogadores não participaram de nenhum trabalho especial.

Jackson de volta

Outro que apresentou melhora foi Jackson, ausente dos dois últimos jogos. Segundo Sapucaia, o zagueiro sofreu o que no popular se chama ‘água no joelho’ após sofrer uma pancada forte: “Jackson teve um derrame articular, foi drenado no sábado, dia seguinte ao que reclamou da lesão. Fizemos uma ressonância e não detectamos nenhuma lesão ligamentar, óssea, nada. Mas foi um problema ligamentar importante”, disse Sapucaia.

Segundo o médico, dificilmente Jackson estará pronto a tempo de pegar o Galícia. “Ele ainda tem dor na face lateral do joelho. Hoje, treinou com bola, mas não se sentiu seguro. Acho que na semana que vem ele já apresentará uma melhora maior”.

Nesta terça-feira, 14, o time se reapresentou para um treino de posse de bola pela tarde. Quem enfrentou o Moto Club foi liberado após parte do treinamento.

Yuri passou por nova cirurgia

Sem entrar em campo há um ano (completará nesta sexta, 17), o volante Yuri segue com problemas no joelho. Nesta terça, o garoto de 22 anos passou por nova artroscopia.

“Ele tem uma lesão no menisco lateral e fizemos uma sutura para não ter que tirar o menisco. Ele vinha tratando bem, mas volta e meia sentia dor e o joelho inchava. Fizemos outra artroscopia para chegar essa sutura e limpar a articulação. Ele vai fazer fisioterapia e em 30 dias pode voltar a treinar com o grupo”, disse Sapucaia.

