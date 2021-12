Edigar Junio é testado no lugar de Rodrigão em treino

Com apenas dois gols marcados pelo Bahia nos últimos três jogos, o técnico Preto Casagrande começa a buscar outras soluções ofensivas. O ataque, formado pelo velocista Mendoza e o centroavante Rodrigão nas últimas oito partidas, tem chance de sofrer mudança no duelo de domingo, 24, às 19h, na Fonte Nova, contra o Grêmio.

Na tarde de esta quinta, 21, Preto comandou um coletivo no Fazendão e iniciou a atividade com o mesmo time titular que encarou o Cruzeiro no último domingo. Depois, porém, trocou Rodrigão por Edigar Junio, tornando mais móvel sua linha ofensiva. Foi com o rápido Edigar como centroavante que o Bahia viveu seu melhor momento na temporada – os triunfos sobre o Vitória, na semifinal, e o Sport na decisão da Copa do Nordeste, além do bom início no Brasileirão.

Entretanto, após o confronto da 10ª rodada com o Flamengo, Edigar ficou de molho por conta de uma canelite. Só voltou a campo dois meses mais tarde, mas ainda não atuou como titular. Entrou no segundo tempo dos jogos contra Atlético-GO e Cruzeiro e não balançou a rede. Ele tem dois gols na competição, o último no 1 a 0 sobre a Raposa ainda no primeiro turno, há três meses e meio.

No coletivo desta quinta, apesar da mexida no ataque titular, o destaque principal ficou por conta de um jogador importante que recentemente perdeu a posição. O único gol marcado foi de Régis, em bela cobrança de falta, para a formação reserva.

Outras opções ofensivas que voltaram há pouco de lesão e ainda não iniciaram uma partida após o retorno, o meia-atacante Allione e o centroavante Hernane ficaram o tempo todo no time de baixo. O Brocador, por sinal, fez dupla com Rodrigão no momento em que Edigar passou a compor a equipe titular.

Durante o treino, Preto deu atenção especial ao comportamento da defesa nas cobranças de bola parada. Foi desta forma que o time levou o gol da derrota contra o Cruzeiro.

Os desfalques da atividade foram o zagueiro Jackson e o lateral esquerdo Armero, que ficaram na academia, além do volante Renê Júnior, em tratamento de lesão.

Ingressos à venda

Começou a venda de ingressos para a partida diante do Tricolor Gaúcho, já liberada para toda a torcida. A comercialização ocorre pela internet, via site da Arena, nos balcões Ticketmix, lojas oficiais do Bahia e, a partir desta sexta, 22, na bilheteria Norte do estádio.

Os sócios do clube poderão levar gratuitamente um acompanhante, caso cheguem com ao menos uma hora de antecedência. A cantora Ju Moraes fará show às 16h30 na Praça Sul da Arena.

