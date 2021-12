Edigar Junio é a novidade na reapresentação do Bahia

Depois do primeiro triunfo fora de casa pela Série B do Brasileirão, diante do Goiás, o grupo do Bahia se apresentou nesta quarta-feira, 8, no CT do Fazendão. A novidade foi a presença do atacante Edigar Junio, que se recuperou das dores que o afastou do jogo a no Serra Dourada, em Goiânia.

Ele treinou normalmente com os atletas que não jogaram e os que entraram no decorrer da partida. A atividade com bola foi comandada pelo técnico Doriva e seus auxiliares.

Já os jogadores que atuaram mais de 45 minutos foram liberados e se reapresentam na tarde desta quinta, 9, no Fazendão, visando o duelo desta sexta, 10, contra o CRB, no estádio de Pituaçu.

adblock ativo