Edigar Junio diz estar tranquilo para acabar com seca de gols

Principal nome da boa fase do Bahia no segundo turno do Brasileirão de 2017, chegando a ter média de gols superior a Messi em determinado momento, Edigar Junio ainda não marcou na atual temporada.

Só em 2018, são cinco partidas sem balançar as redes. Se somados aos três últimos do ano passado, quando também passou em branco, o atacante esta a oito jogos sem marcar.

Mas a seca de gols pode ser também um bom sinal. No último Brasileirão, Edigar ficou nove jogos sem fazer gols, entre o triunfo do Esquadrão de 1 a 0 sobre o Cruzeiro, em 8 de junho, até o dia 13 de outubro, quando fez duas vezes no empate fora de casa contra o Palmeiras.

A partir de então, Edigar embalou a boa fase que o levou a ser o artilheiro do Bahia no nacional, com 12 gols.

“Estou tranquilo, já tenho uma certa maturidade. Daqui a pouco os gols vão sair e fluir naturalmente” “Estou tranquilo, já tenho uma certa maturidade. Daqui a pouco os gols vão sair e fluir naturalmente”

Por isso, o jogador de 26 anos afirma que atingiu maturidade suficiente para entender que, com trabalho, os gols vão voltar naturalmente.

“Tenho que ter tranquilidade porque as coisas vão acontecer naturalmente. Estou tranquilo, já tenho uma certa maturidade. Vou continuar trabalhando e sei que, daqui a pouco, se Deus quiser, os gols vão sair e fluir naturalmente”.

Gol no último Ba-Vi

A má fase pode acabar neste domingo, justamente no clássico contra o Vitória, no Barradão. No último Ba-Vi, saiu dos pés de Edigar o gol que determinou o triunfo por 2 a 1 sobre o rival, pelo segundo turno do Brasileirão. Mas o atleta garante que o mais importante são os três pontos e não acabar com a seca de gols.

“Clássicos são jogos diferentes. Mas a gente tem que manter nosso ritmo de trabalho, estar concentrado e focado em todos os detalhes. Espero que, se não for eu, que outro companheiro venha a fazer esse gol e a gente saia de lá com os três pontos”.

Nesta quinta-feira, 15, o técnico Guto Ferreira comandou mais um treino no Fazendão, desta vez fechado para a imprensa, no qual testou opções táticas para o clássico de domingo.

Ingressos à venda

Começaram a ser vendidos nesta quinta os ingressos destinados à torcida do Bahia para o Ba-Vi no Barradão. Ao todo, estarão disponíveis para o torcedor tricolor 3.294 lugares (10% da capacidade do estádio).

Quem for sócio do Bahia pode comprar com 50% de desconto na Central de Atendimento ao Sócio, no shopping Capemi. A carga é limitada a 500 unidades. O outro ponto de venda é a Loja Oficial do Bahia da Boca do Rio. Os valores são de R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia).

