Edigar Junio diz estar ligado no próximo jogo

"Todo mundo sabe que os confrontos diretos são cruciais, então temos que estar focados. Nunca desistir, desde o primeiro minuto até o último apito do jogo. Temos que dar um algo a mais e ir com todas as forças", disse o atacante, que está recuperado de um estiramento na coxa e será opção para Guto Ferreira no duelo contra o Atlético-GO, quarto colocado da Série B, no próximo dia 16 (terça-feira), às 20h30.

O Bahia é o 13º colocado, com 24 pontos, mas Edigar garante: "Não podemos baixar a guarda, temos que acreditar até o final. Ainda tem muitos jogos e a gente tem um elenco muito forte. Temos totais condições de brigar até pelo título".

