Edigar Junio desfalca o Bahia por até 45 dias

O atacante Edigar Junio lesionou o tendão do pé direito e deve ficar de molho de 30 a 45 dias. Após realização de exame de imagem, ficou constatada a lesão. A boa notícia é que o tratamento já foi iniciado e Edigar não precisará passar por cirurgia.

O atleta se contundiu na partida diante do Wolfsburg (ALE), no último dia 12, durante a disputa da Florida Cup, nos Estados Unidos.

Com isso, Edigar desfalca o Bahia na estreia do Nordestão, na quinta-feira, 26, às 19h, contra o Fortaleza, no Castelão.

