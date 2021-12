Edigar Junio crê em evolução do tricolor durante Baiano

No primeiro jogo oficial na temporada, o Bahia demonstrou seus pontos fortes e suas fraquezas. A atuação no triunfo sobre o Juazeiro no último domingo, por 3 a 2, serve como parâmetro para o técnico Doriva ajustar a equipe à seu modo.

Geralmente, a maioria dos boleiros pede paciência no início do ano, afim de evitar críticas - principalmente quando o grupo passa por uma grande reformulação, caso do Bahia. Para o atacante Edigar Junio, a parte física ainda pode comprometer em alguns momentos, mas ele aposta em uma evolução.

"Acho que todo time sente. A gente começou no dia 4, então está recente. A gente sabe que não está no ponto ideal da preparação física, mas é normal. No decorrer da competição vamos melhorando. A gente tem que trabalhar sempre. Quanto mais a gente fizer no jogo, ficaremos melhor. Então temos sempre que trabalhar para estar bem no jogo", analisou o atacante.

Contra o Juazeirense, Junio atuou pela esquerda - posição que não está acostumado a jogar. Apesar do improviso, ele acha que se saiu bem.

"São situações diferentes. Depende do adversário. Me senti melhor. Acredito que por ser o primeiro jogo tive essa dificuldade. No decorrer, o ritmo aparece melhor e as coisas fluem", afirmou o camisa 11, autor de um dos gols da partida.

Por causa do Carnaval, o Campeonato Baiano dá uma parada e retornará na próxima semana. O Esquadrão enfrentará o Flamengo de Guanambi, na quinta-feira, 11, na Arena Fonte Nova.

