Edigar Junio assume a responsabilidade de ser o 'homem-gol' do Bahia

Como podem ser cruéis as consequências de nossas escolhas! Antecessor de Paulo César Carpegiani, o técnico Preto Casagrande ensaiou algumas vezes promover a volta de Edigar Junio, recuperado de lesão, ao time titular.

Nunca o fez de fato, a equipe caiu muito de rendimento e ele acabou perdendo o cargo. Agora, é um dos auxiliares de Carpé, que escalou Edigar logo em sua estreia à frente da equipe. E o atacante decidiu a seu favor com dois gols no empate por 2 a 2 com o Palmeiras, na última quinta, em São Paulo.

O brasiliense de 26 anos não iniciava uma partida há quase quatro meses (a última vez havia sido na derrota para o Flamengo por 1 a 0, na Fonte Nova, no dia 25 de junho). E setia saudade de balançar a rede há ainda mais tempo – o gol mais recente tinha sido o do triunfo por 1 a 0 sobre o Cruzeiro, também na Fonte, em 9 de junho.

Neste intervalo, ele passou dois meses e meio fora por conta de uma canelite. Depois que voltou, fez quatro partidas, sempre entrando no segundo tempo.

Num piscar de olhos – ou, para ser mais preciso, em 90 minutos – ele chegou aos quatro tentos neste Brasileiro e igualou-se aos demais vice-artilheiros do time na competição (Mendoza e Renê Júnior). Apenas Rodrigão, com cinco gols, aparece na frente.

E é justamente com o centroavante que Edigar passou a brigar por posição, apesar de, originariamente, ser um atacante de lado de campo. Ele recebeu elogios de Carpegiani por cumprir bem a função. “A nova formatação do Bahia deu certo, com Edigar de centroavante. Ele fez os dois gols, o primeiro de cabeça. O Bahia jogou bem na marcação, soube buscar o resultado”, disse o treinador.

Com toda essa moral, além da tarefa de ser o ‘9’, o tímido Edigar Junio resolveu estufar o peito e assumir de vez a responsabilidade de ser o homem-gol da equipe. Tanto que, na hora do pênalti decisivo aos 43 do segundo tempo, quando o placar apontava 2 a 1 para o Palmeiras, ele quase arrumou confusão.

Na lista de Carpé, Jean estava no topo, e pegou uma bola para cobrar. Porém, confiante, Edigar se apossou de outra e pediu o direito de bater. O goleiro acabou cedendo e o atacante não decepcionou. “A gente treina pênalti sempre depois das atividades. Todos que estavam ali estavam preparados. Eu disse que queria bater, estava confiante. Jean teve a humildade de ver o momento e deixou que eu batesse”, relatou Edigar nesta sexta-feira, 13, no desembarque da delegação em Salvador, onde o time treina neste sábado, 14, e já volta a campo nesta quinta, 15, às 18h, na Fonte Nova, contra o líder Corinthians.

Régis tem chance

Para o embate, Carpegiani não poderá contar com o velocista Mendoza, por força do contrato de empréstimo com o Timão. Não está definido quem entra em seu lugar, mas o treinador chegou a dar uma pista em sua coletiva pós-jogo: “A impressão que tenho é que Régis não está no ápice de sua forma. É um jogador que desequilibra. Não sei se está num ritmo forte pra jogar, mas não descarto ele pra domingo”

