Edigar e Marco Antônio voltam aos treinos no Bahia

Uma boa notícia para o torcedor Tricolor: recuperados de suas contusões, os atacantes Edigar Junio e Marco Antônio, além do volante Elton, participaram do treino nesta quinta-feira, 5, no Fazendão, com atletas do sub-20 e do sub-23.

Entretanto, com o curto período para a partida decisiva deste sábado, 7, às 17h45, na Arena Fonte Nova, contra o Sampaio Corrêa, pelo jogo de volta da final da Copa do Nordeste, dificilmente algum dos três terá condições de entrar em campo.

O elenco retornou nesta quinta a Salvador, após a derrota no Maranhão por 1 a 0. O lateral Nino desfalcará a equipe por ter levado o terceiro cartão amarelo. Até esta quinta, mais de 35 mil ingressos para o jogo já haviam sido vendidos.

