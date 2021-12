Edigar celebra retorno ao time; Bruno já treina no Fazendão

Nos últimos cinco jogos, o Bahia sentiu muita falta dos gols: marcou apenas duas vezes, sendo que nos dois jogos pela final da Copa do Nordeste o ataque do Esquadrão acabou passando em branco.

Em parte, a ausência de gols foi relacionada à passagem dos seus centroavantes pelo departamento médico, em especial do atacante Edigar Junio, que tem oito gols na temporada.

No último sábado, Edigar voltou após quase dois meses fora e atuou no sacrifício por 90 minutos contra o Sampaio Corrêa. Longe do melhor da sua forma, o gol não saiu na final do Nordestão. O jogador, entrevistado nesta quinta-feira, 12, no Fazendão, celebrou o seu retorno ao time, mas admitiu que ainda precisa de mais treinos para conseguir um melhor desempenho em campo.

“Me sinto feliz de voltar a jogar. Tentava treinar, pelo menos, e não estava conseguindo. Graças a Deus, dei esse passo de poder voltar a fazer o que mais gosto. Em relação ao preparo físico, preciso pegar mais alguns treinos, pegar mais força, para poder estar do jeito que me sinto bem”.

Em melhores condições, Edigar é a esperança de o ataque Tricolor voltar a funcionar na partida de segunda, 16, às 20h, contra o Vasco, pelo jogo de volta das oitavas da Copa do Brasil.

Bruno no Fazendão

Apesar de ainda não oficializado, o lateral-direito Bruno treinou nesta quinta no Fazendão. O jogador de 32 anos vem por empréstimo do São Paulo, até o final da temporada.

