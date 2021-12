Éder e Régis treinam no time titular do Bahia

O técnico Paulo Carpegiani começou a dar pistas do time que deve começar jogando contra São Paulo no domingo, 3, às 16h (da Bahia), no Morumbi, pela última rodada do Brasileirão.

Sem dois titulares para a partida, – Eduardo e Zé Rafael, que estão suspensos – o técnico testou o zagueiro Éder improvisado pelo lado direito e o meia Régis no time titular no treinamento tático de quarta-feira, 29.

O volante Renê Júnior, com cansaço muscular, foi poupado do treinamento, mas a situação do atleta não preocupa. Quem também se ausentou da atividade foi o goleiro Jean, que fez um trabalho específico com o treinador de goleiros.

Já Zé Rafael, Eduardo e Wellington Silva não participaram do treino desta quarta e fizeram apenas um trabalho na academia do clube.

Capixaba prevê jogo difícil

Titular no confronto de domingo, o lateral esquerdo Juninho Capixaba avaliou o confronto com o Tricolor paulista.

“Vai ser um jogo muito difícil. São Paulo e Bahia ainda estão sonhando com Libertadores. Acho que sonhar não é impossível, né? Gostamos de sonhar. Vai ser uma partida muito disputada. Vi algumas coisas nas redes sociais sobre estádio lotado. Acho que eles estão indo com força máxima. Temos que ir lá para buscar o resultado”, afirmou o lateral.

Juninho atuou em 23 partidas ao todo com a camisa do Bahia nesta temporada. O Esquadrão segue a preparação para a decisão hoje, às 8h45, no Fazendão.

adblock ativo