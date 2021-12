Éder e Gustavo Blanco desfalcam treino do Bahia

O elenco do Bahia treinou em dois períodos nesta terça-feira, 23, no Fazendão. O zaguerio Éder, com dores no joelho, e o volante Gustavo Blanco, com incômodo no púbis, não treinaram e serão submetidos a exames de imagem.

Durante o treino da manhã, o técnico Guto Ferreira focou no trabalho físico. Ele dividiu o time em dois grupos, um ficou na fisioterapia e o outro fez uma atividade na academia.

No período da tarde, o elenco foi a campo e treinou com bola em campo reduzido. Na segunda parte da atividade, os jogadores trabalharam a bola aérea ofensiva.

O Esquadrão volta a treinar nesta quarta, 24, às 15h, no Fazendão. O próximo confronto do Tricolor será contra o Paraná, no sábado, 27, na Arena Fonte Nova, em Salvador.

