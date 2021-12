Éder aponta 'acomodação' do time nos últimos jogos

Um dos possíveis substitutos do lateral-direito Eduardo, suspenso, na partida derradeira do Campeonato Brasileiro – domingo, 3, às 16h (da Bahia), no Morumbi, diante do São Paulo, o zagueiro de origem Éder constatou diminuição do ímpeto da equipe nos jogos mais recentes. Com as derrotas para Sport e Chapecoense, o Tricolor praticamente deu adeus às chances de se classificar à Pré-Libertadores.

“Acho que faltou um pouco mais da vontade que a gente teve nos outros jogos. Quando ficou definido que não cairíamos mais para a Segunda Divisão, querendo ou não, houve uma acomodação, né? Talvez seja até natural do ser humano: cumprir o seu objetivo e se acomodar. É uma coisa que não se deve, mas é inevitável. Faltou um pouco mais de vontade da gente, principalmente nesses dois últimos jogos, que eram fundamentais para as nossas pretensões”, afirmou.

Sobre voltar a atuar na lateral, setor no qual já foi improvisado em diversas oportunidades, Éder se colocou à disposição do técnico Paulo César Carpegiani: “Estarei sempre disposto, como zagueiro ou lateral. Não vejo nenhuma dificuldade, me sinto bem ali”.

Além de Eduardo, o meia Zé Rafael também está fora por suspensão. O time voltou aos treinamentos nesta terça-feira, 28, depois da folga da segunda, 27.

