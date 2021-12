Éder acerta com o Novorizontino; Cerri é sondado pelo Santos

O polivalente Éder vai deixar o Bahia em 2018. O zagueiro, que também atua como lateral direito e volante, fechou um pré-contrato com o Novorizontino, que vai disputar o Campeonato Paulista.

“Ele ficou chateado por ter recebido uma proposta [do Bahia], em abril, muito abaixo do mercado. Desde então, não voltamos a ser procurados nem pela antiga nem pela nova diretoria”, declarou Tote Mendes, empresário do atleta.

Segundo Mendes, não há chance de Éder voltar atrás na decisão, por não se sentir valorizado pela diretoria Tricolor.

No Novorizontino, Éder voltará a se encontrar com o técnico Doriva, que lançou o atleta no time profissional do Esquadrão, em 2016.

Cerri no Santos

Sondado pelo Santos, Diego Cerri deve definir nesta quarta-feira, 13, sua permanência ou não como diretor de futebol do Esquadrão.

De acordo com a imprensa paulista, o novo presidente do Santos, José Carlos Peres, vai decidir entre Cerri e Rui Costa, atualmente na Chapecoense, para ser o novo diretor executivo do clube. Cerri chegou ao Bahia em 2016.

