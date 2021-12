"É uma oportunidade gigantesca jogar no Bahia", comemora volante Ramon

Destaque da equipe sub-23 do Bahia, desmanchada por conta da paralisação devido à pandemia de Covid-19, o volante Ramon falou sobre a promoção ao elenco principal do tricolor e sobre a disputa por posições, em coletiva na manhã desta sexta-feira, 3, no Centro de Treinamentos (CT), Evaristo de Macedo, em Dias D'Àvila, Região Metropolitana de Salvador (RMS).

Titular da equipe de Dado Cavalcanti, o volante ressaltou a qualidade do elenco Tricolor e declarou que sua escalação na equipe que disputará o Campeonato Baiano não é garantia.

"O grupo têm grandes jogadores, não tem lugar garantido para ninguém. É um grupo focado, a decisão será do professor, quem ele achar que está melhor diante ou para alguma situação específica, vai jogar, mas vamos precisar de todos, e todos deverão estar preparados e prontos, avalia"

Revelado pelo Internacional-RS, o jogador lamentou o fim da equipe que liderava o Baianão de 2020 e atribuiu a sua permanência no Esquadrão ao reconhecido de um bom trabalho.

"Significa que meu trabalho estava sendo bem feito. Já falei isso outras vezes, a gente fica triste pelos amigos que foram embora, devido à situações específicas esse ano, diante de tudo que a gente tá vivendo, mas agora é dar sequência no trabalho, seguindo todas orientações médicas, todos cuidados para retornar às atividades normais", diz.

Disputa e treinos

Atuando em uma das posições mais concorridas, o volante comemorou a oportunidade e reforçou a importância de uma boa preparação de todos do elenco.

"É uma oportunidade gigantesca trabalhar no Bahia, estou muito feliz, muito animado, motivado. Pode ter certeza que darei o meu melhor sempre para agarrar essa oportunidade. Já vinha trabalhando com o grupo principal em bastante treinos antes da pandemia. Está sendo tranquilo, o pessoal me recebeu muito bem.", concluiu o atleta.

