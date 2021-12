"É parte do meu sonho sendo realizado", afirmou Matheus Silva

Com contrato até o final de 2020, Matheus Silva chegou para reforçar a lateral direita do Esporte Clube Bahia. O atleta foi anunciado na última quarta-feira, 02. Apesar de ter tido sondagens e propostas de outros clubes, o jogador optou pelo tricolor baiano.

"Houve outras propostas, mas escolhi o Bahia por ser um time de muita grandeza e ter uma torcida de massa fantástica. É parte do meu sonho sendo realizado", afirmou Matheus.

Em 2018, o lateral defendeu a camisa do Paysandu. O jogador atuou em 32 das 61 partidas do Papão. Para 2019, o jogador projeta um ano de muitas conquistas. A pré-temporada do Esquadrão foi iniciada na última quinta-feira, 03. Toda a preparação para o ano será feita no Centro de Treinamentos do clube, mais conhecido como Fazendão.

"Estamos nos preparando para essa temporada com muito trabalho e muita humildade. Sei que vai dar tudo certo. Será um ano de conquistas. O Bahia tem uma estrutura que não nos falta nada. Salvador é tudo muito bom, graças a Deus, aos poucos estou me adaptando e sei que tudo vai dar certo", finalizou.

