DVD infantil do Bahia já está à venda

O primeiro DVD infantil oficial do Bahia já está disponível para venda. O produto, que foi lançado no início de dezembro, conta com 12 músicas, entre cantigas de roda, hino do clube, cantos da torcida e trilhas inéditas. Os mascotes do tricolor Homem de Aço e Lindona da Bahêa participam da produção ao lado de novos super-heróis com poderes diferentes. O DVD aborda temas lúdicos.

O produto custa R$ 29,90 e é encontrado nas 13 lojas da Casa Tricolor, na livraria Cultura, além de ser vendido pela internet.

