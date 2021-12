Dupla formada na base do Bahia dá adeus ao Fazendão

O lateral-esquerdo Jussandro e o atacante Rafael Gladiador encerraram seus ciclos no Bahia. Formados nas divisões de base do clube, eles vão procurar outros rumos.

Jussandro tem contrato até o fim do próximo mês, mas não vai aguardar e acertou sua ida para a Portuguesa, que está na zona de rebaixamento da Série B.

Já o atacante Rafael Gladiador, que vestiu a camisa do Esquadrão por oito anos, ainda não definiu onde vai jogar. "Saio de cabeça erguida e deixo as portas abertas. Sempre que vesti esse manto procurei fazer o melhor, mesmo sem conquistar os resultados que sonhava", disse.

