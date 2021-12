Dupla de zaga desfalca treino do Bahia no Fazendão

Os zagueiros Jackson e Lucas Fonseca foram ausências do treino desta sexta-feira, 22, no Fazendão. Os jogadores foram diagnosticados com fissuras no pé e realizaram tratamento no departamento médico. A atividade encerrou a preparação para o duelo contra o Luverdense - marcado para este sábado, 23, às 18h30, na Fonte Nova.

Quem também tratou na fisioterapia foi o atacante Edigar Junio, que se recupera de um estiramento na coxa. Já o restante do elenco tricolor participou de um trabalho que foi dividido em duas partes.

Na primeira, os atletas treinaram faltas laterais e frontais, escanteios e cobrança de pênaltis. E na segunda, o grupo trabalhou cruzamentos na área, com foco principal na parte defensiva, além de um recreativo no gramado do Fazendão.

adblock ativo