Douglas sofre estiramento na coxa fica fora dos próximos treinos do Bahia

O goleiro do Bahia, Douglas Friederich, sofreu uma lesão durante o treinamento do Tricolor na manhã desta sexta-feira, 10, no Centro de Treinamentos (CT) Evaristo de Macedo, em Dias D'ávila, na Região Metropolitana de Salvador (RMS).

De acordo com o médico do clube, Rodrigo Daniel, o jogador reclamou de dores na coxa esquerda no inicio da semana e, desde então, iniciou tratamento. O atleta ficará fora das próximas atividades com bola.

"Douglas sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda na segunda. Amanheceu pior no dia seguinte e decidimos fazer um exame de imagem. Ele sofreu um estiramento muscular e está em tratamento", contou.

Ainda segundo o médico, o goleiro permanecerá pelo menos mais uma semana realizando atividades leves até ser reavaliado pela equipe do clube.

