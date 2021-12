Douglas sobre pressão da torcida do Bahia: "Temos que saber lidar com isso"

Com as atenções voltadas para o duelo contra o Sergipe na Copa do Nordeste, o goleiro Douglas, um dos destaques do setor defensivo do Bahia, falou em entrevista coletiva nesta terça-feira, 12, sobre a pressão exercida pela torcida do Tricolor e imprensa, por causa do baixo desempenho do time neste início de temporada.

"Pelo projeto do Bahia, entendemos que temos um grupo bastante maduro. Se estamos passando por isso, é por que existe uma expectativa muito grande por parte do seu torcedor. Esperávamos estar em uma colocação melhor, mas o projeto que o clube traçou para esse ano não vai sofrer alterações pelas pressões externas", garantiu o camisa 1.

Mesmo com boas atuações na temporada, Douglas falou sobre o que falta para o Tricolor achar o caminho para retornar aos resultados positivos. "A gente procura analisar os pontos que não saíram como a gente esperava, de modo que possamos compreender não somente a partida, mas o momento do clube também. Assim como o Bahia, varias equipes oscilam nesse início de ano, mas temos que ter nossas convicções e saber lidar com isso".

No clássico Ba-Vi, o principal alvo das críticas de torcedores do Esquadrão foi o técnico Enderson Moreira. Com a permanência do treinador garantida pelo presidente do clube, o arqueiro respaldou o trabalho que vem sido exercido por toda a comissão.

"Ele (Enderson) é um grande técnico pra mim. Sua comissão, apesar de estar sendo contestada, é muito competente. Pegaram o Bahia em uma situação delicada ano passado e conseguiram organizar o time", defendeu Douglas.

Para finalizar, o goleiro falou sobre o que espera da equipe de Sergipe, que ainda não venceu na Copa do Nordeste. "Esperamos que eles venham fechados, jogando por uma bola. Nosso papel vai ser aproveitar as oportunidades criadas para poder transformá-las em gol e sair com o triunfo para a sequência da Copa do Nordeste".

