Douglas Pires sai na frente para alcançar o titular Jean

O problema proposto aqui é simples: o atual titular do gol do Bahia, Jean, ficará de fora do time, servindo à Seleção Brasileira olímpica entre os dias 23 e 30 deste mês. Neste meio tempo, o Tricolor de Sérgio Soares terá dois confrontos decisivos, ambos pelas quartas de final da Copa do Nordeste: um na quarta-feira, 25, e outro no domingo, 29.

Quem, então, vai assumir a camisa 1 do Esquadrão? Omar, titular do time no início desta temporada, ou Douglas Pires, ainda sem jogar neste ano, mas atualmente em melhor forma? Seja lá qual for a resposta, a primeira dica será dada amanhã, quando o Bahia enfrenta o Campinense, na Paraíba, pela última rodada da fase de grupos do torneio, com um time inteiro de reservas.

Na disputa, Omar perdeu a primeira batalha. Ainda se recuperando de uma lesão, o goleiro não foi sequer relacionado por Soares para a viagem a Campina Grande.

A partida será uma recompensa para Douglas. No início do ano, com a saída de Marcelo Lomba, ele disputava a posição com Omar. Uma lesão na costela, porém, praticamente tirou dele qualquer oportunidade de jogar.

O jogador só voltou a treinar em 24 de fevereiro, época em que o companheiro estava fora de ação com um problema no quadril. Mesmo assim, Douglas continuou na reserva porque Jean começava a se firmar como titular.

"A convocação foi um presente para Jeanzinho, mas pra mim será melhor ainda. Tive a infelicidade de me machucar na pré-temporada, fiquei mais de 30 dias afastado, e agora estou voltando já com a oportunidade de jogar", comemorou. "Talvez a lesão tenha vindo em boa hora. Talvez aquele não fosse o momento ideal para estrear", resignou-se.

Douglas já fez duas partidas pelo Bahia, ambas em 2014: contra o Sport e o São Paulo. Em ambas, o Tricolor perdeu. Ao todo, sofreu três gols.

Idas e vindas

Escolhido por Soares para ser o substituto de Lomba, Omar fez cinco partidas em 2015 antes de sofrer uma lesão no quadril, na partida contra o Globo, no dia 19 de fevereiro.

O goleiro só voltou a treinar no dia 27, mas teve uma recaída na lesão e retornou para o departamento médico cinco dias depois. Agora, totalmente recuperado, Omar voltou a treinar na segunda-feira, 16.

Com isso, o goleiro terá pouco mais de uma semana para recuperar a forma se quiser tirar a vaga de Douglas enquanto Jean estiver fora. Nas cinco partidas que fez, Omar sofreu sete gols.

