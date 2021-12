Douglas Pires renova com o Bahia; Kieza deve voltar

O goleiro Douglas Pires, que tinha contrato até o final do ano, estendeu nesta quinta-feira, 20, o seu vínculo com o Bahia, que vai agora até o final de 2017.

Com 32 jogos no tricolor, o arqueiro é o atual titular da equipe e tem contribuído para os bons números defensivos na temporada. Na Série B, o Esquadrão tem a 2ª melhor defesa ao lado do Vitória, com 17 gols sofridos, perdendo apenas para a do Botafogo.

Ausente dos dois últimos jogos por conta de uma entorse no tornozelo, o camisa 9 voltou a treinar com bola nesta quinta, durante a reapresentação do elenco após o triunfo sobre o Sport.

Quem também voltou a treinar foi Yuri, outro que se recuperou de torção no tornozelo. O volante, porém, está suspenso e não pega o América-MG, no sábado, 22.

adblock ativo