Douglas Pires deve encarar o São Paulo na Fonte Nova

Com Marcelo Lomba suspenso e Omar ainda em recuperação de contusão, o Bahia tem de se segurar nas mãos do goleiro Douglas Pires, que foi destaque na derrota para o Sport, em Recife - após a expulsão de Lomba - , para o jogo que marca a volta ao Campeonato Brasileiro, na próxima quarta-feira, 16, contra o São Paulo, na Arena Fonte Nova.

Douglas Pires teve uma lesão (estiramento) na coxa confirmada, depois de passar por exames, mas não deve preocupar para o duelo contra o tricolor paulista. A contusão é leve e ontem o goleiro realizou tratamento na fisioterapia, devendo ser liberado para treinar com bola até o final de semana.

Na quarta, o grupo se reapresentou e o técnico Marquinhos Santos comandou um treino coletivo, que terminou 1 a 1, com gols de Rhayner e Henrique. No coletivo, Marquinhos testou opções na provável equipe titular, corrigindo o posicionamento dos jogadores em campo.

O lateral Guilherme Santos, com cansaço muscular, não participou da atividade com bola, mas treinou na academia com Omar, Ávine e Lucas Fonseca, que sente dores no joelho.

