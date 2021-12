Douglas exalta fim de jejum fora de casa: 'Voltamos fortalecidos'

A delegação do Bahia desembarcou em Salvador nesta quinta-feira, 30, após o triunfo sobre o Ceará, e foi liberada dos treinamentos. Por causa da sequência desgastante de jogos e viagens, os atletas ganharam folga à tarde, retornam às atividades na sexta, 31, quando iniciam a preparação para o confronto com o Atlético-PR, e já embarcam para Curitiba.

De volta ao time titular no duelo com o Vozão após se recuperar de uma lesão no cotovelo, o goleiro Douglas bateu um papo com os jornalistas no saguão do aeroporto da capital baiana e festejou bastante o resultado positivo em Fortaleza

"Estou muito feliz pelo retorno, se passaram dois meses de recuperação. Sou muito grato ao Bahia por me proporcionar uma estrutura muito boa para eu me recuperar, os profissionais do departamento médico e da fisioterapia têm grande participação nessa minha volta plena. Fico feliz também por ter conseguido esse triunfo, de quebrar essa barreira de vencer fora de casa. Penso que a gente volta muito fortalecido e muito animado para a sequência do campeonato", disse.

Questionado sobre a disputa pela posição com o goleiro Anderson, que foi vetado do último jogo por conta de uma conjuntivite, o arqueiro garantiu que torce pela recuperação do companheiro.

"O professor Enderson tem uma forma muito leal de conduzir esse gerenciamento de grupo, é muito claro, franco, direto com todos nós e é por isso que as mudanças têm surtido efeito. Ficaria feliz se Enderson optar pela minha continuidade. Caso não, continuarei trabalhando como em outros jogos que eu já havia estado no banco. Espero que o Anderson esteja melhor e recuperado para que venha a estar conosco em busca dos nossos objetivos", completou Douglas.

Bahia e Atlético-PR duelam no próximo domingo, 2, às 16h, na Arena da Baixada, em partida válida pela 22ª do Campeonato Brasileiro. Com 25 pontos conquistados, o Tricolor ocupa a 11ª posição na competição nacional.

