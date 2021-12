Douglas comenta necessidade de melhorar o sistema defensivo

Com o início da Série A do campeonato Brasileiro, uma das preocupações da equipe do Bahia passou a ser o sistema defensivo, já que nas três primeiras rodadas o Tricolor contabiliza cinco gols sofridos. Para mudar esse cenário, o goleiro Douglas, que voltou ao posto de titular, comentou em entrevista coletiva, na tarde desta quinta-feira, 9, sobre a necessidade de a equipe melhorar o desempenho da defesa nos próximos confrontos.

"Em um campeonato como o Brasileirão, é importantíssimo ter essa consistência defensiva. A gente está ajustando com o que o Roger (Machado) tem passado para nós. Temos criado muitas oportunidades e temos procurado ajustar as questões defensivas. Agora, com esse tempo livre, é assimilar a filosofia do Roger. Para almejar o que almejamos neste ano, estar na parte de cima da tabela, temos que tomar poucos gols", analisou o arqueiro.

Para a sequência na competição nacional, o Esquadrão visita o Athletico-PR no domingo, 12, às 19h, na Arena da Baixada, em Curitiba. No ano passado, o Tricolor e o Furacão se enfrentaram algumas vezes, sendo duas delas pela Copa Sul-Americana, a qual a equipe baiana foi eliminada pelo próprio Athletico, nas quartas de final. Por isso, Douglas fez questão de destacar a força que time paranaense dentro de seus domínios.

"Tivemos duas partidas totalmente distintas na casa deles. Me recordo que foi uma das grandes partidas que nós fizemos ano passado, principalmente pela agressividade, disposição e coragem que tivemos de jogar lá dentro. Até porque, o Athletico vinha de uma sequência de quase quinze jogos vencendo todos, mas a gente fez uma grande partida e mereceu aquele triunfo. É claro que saímos de lá triste por não ter classificado, mas foi uma grande partida e mostra que o Athletico na sua casa é uma equipe forte, mas não é invencível", afirmou

O goleiro ainda resolveu agradecer aos torcedores e funcionários que desejaram uma boa recuperação ao arqueiro no período em que ele esteve lesionado e aproveitou também para reconhecer o trabalho realizado pelo departamento médico (DM) do clube.

"Agradeço ao carinho da torcida do Bahia e aos funcionários que perguntavam como eu estava, desejando melhoras. A princípio foi uma pancada no quadril. Além do trauma, que foi muito grande, nos primeiros dias não tinha condição de cair, gerou um desequilíbrio no quadril e afetou o meu adutor. Por isso, a gente acabou se frustrando. Em nenhum momento foi falha ou negligência do departamento médico, já que fui bem cuidado. Foi algo bem complexo, e até agradeço ao pessoal que possibilitou que eu voltasse", agradeceu.

