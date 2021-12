Douglas chega para devolver a tradição gaúcha de goleiros no Bahia

Quem foi o maior goleiro da história da Seleção Brasileira? Muitos vão responder Taffarel, gaúcho herói do tetra em 1994. E o atual titular da Amarelinha? Alisson, também gaúcho.

A força da escola de goleiros do Rio Grande do Sul é indiscutível, com outros destaques como Cássio (Corinthians), Fernando Prass (Palmeiras) e Marcelo Grohe (Grêmio). E o Bahia também tem seguido essa tradição, consolidada com a chegada de Douglas, contratado para o lugar que foi do prata da casa Jean em 2017 e apresentado na tarde desta quarta-feira, 10.

Nascido em Candelária – pequena cidade no interior gaúcho, com pouco mais de 30 mil habitantes e conhecida pela colonização alemã, além da grande quantidade encontrada de fósseis de dinossauro – Douglas Alan Schuck Friedrich, 29 anos, será o quarto goleiro titular do Esquadrão nascido no Rio Grande Sul desde o marco Emerson Ferretti, no início do século. Os outros foram Márcio Angonese, em 2007, e Muriel, há dois anos (confira na lista ao lado que a naturalidade gaúcha é a única a se repetir na camisa 1 da equipe a partir da ‘era Emerson’).

Natural de Pelotas, uma das principais cidades do estado mais meridional do Brasil, Emerson iniciou sua trajetória no Bahia no ano 2000 e a finalizou em 2005 – só teve uma alteração no status em 2004, ano em que perdeu a posição para o sergipano Márcio. Tornou-se ídolo com as conquistas do Baianão (2001) e da Copa do Nordeste (2001 e 2002), além de ter se destacado em boas campanhas do time no Brasileiro (2000 e 2001). Também amargou tristezas, como a queda para a Série B em 2003 e para a Série C em 2005.

Morador de Salvador, Emerson acompanha as notícias do Bahia e tem opinião formada sobre a vinda de Douglas: “Gosto dele. Foi uma boa contratação. É um goleiro rápido e frio, o que é uma característica dos goleiros gaúchos. Ao menos era uma característica minha e do Taffarel, por exemplo”.

Com relação à potencialidade da escola de arqueiros do seu estado, o ex-camisa 1 tricolor especula: “Talvez seja até por causa do biotipo. Como há muitos descendentes de europeus – alemães [ascendência de Douglas], italianos – isso faz com que a média de altura do povo seja maior”. Ele também acredita que as referências influenciaram no surgimento de muitos goleiros gaúchos. “Quando nomes como Gilmar Rinaldi e Taffarel começaram a aparecer na Seleção, isso acabou incentivando as crianças a tentar a carreira”.

No auge

Em sua primeira entrevista como jogador do Bahia, Douglas destacou a fase que vive – tendo sido destaque do Avaí no último Brasileirão – e a maior chance da sua carreira após passagens por vários clubes menores (no Corinthians e no Grêmio, jamais jogou).

“Nunca tive uma grande oportunidade, mas o mais importante é que hoje estou no auge como homem e profissional, e chegando no clube que me dá a condição de representar meu nome, minha cidade e minha família”, afirmou ele, que não se preocupa com a responsabilidade de substituir Jean: “Ele fez grande história no Bahia. Penso que é interessante isso de ele ter começado com dificuldade e depois ter se superado. Méritos dele. Mas chego para construir minha história, mostrar o profissional que sou”.

Para que Douglas alcance o sucesso no Bahia, Emerson aponta o caminho: “Uma coisa importante para o goleiro é a regularidade. Douglas se destacou apesar da campanha ruim do Avaí, mas agora ele precisa provar que não foi só um campeonato”.

Mena no coletivo

Anunciado nesta quarta oficialmente como reforço – assim como foi sacramentada a permanência de Régis – o lateral chileno Mena participou pela primeira vez de um coletivo tático, na equipe reserva.

O time titular de linha foi formado por João Pedro, Tiago, Lucas Fonseca e Léo Pelé; Edson e Nilton; Elber, Zé Rafael e Régis; Edigar Junio. Na parte final da atividade, o técnico Guto Ferreira testou Nino Paraíba no lugar de João Pedro.

adblock ativo