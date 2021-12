Douglas avalia bom momento no Bahia: "Temos um coletivo forte"

Na última rodada, o Bahia conquistou seu primeiro triunfo longe de Salvador na competição. As defesas do goleiro Douglas Friendrich foram fundamentais para o Tricolor sair de Minas Gerais com o resultado positivo diante do Atlético-MG. Com o resultado, o Esquadrão subiu duas posições na tabela - chegando na oitava colocação - e voltou a se aproximar da zona de acesso à Libertadores.

Em coletiva realizada nesta quarta-feira, 28, o herói da última partida falou sobre a possibilidade do Bahia chegar nas primeiras posições, em busca de uma vaga no torneio continental. A última vez que a equipe baiana disputou a competição foi em 1989. Na ocasião, a equipe comandada por Evaristo de Macedo chegou nas quartas de final, sendo eliminada pelo Internacional.

"Não estamos focado nos cálculos. Temos nossas metas. A gente está conseguindo a pontuação necessária, mas estamos focados muito mais no desempenho, na continuidade, na regularidade dentro e fora de casa. Não vamos deixar os números de lado, mas nossa primeira obrigação é com o desempenho, que dá condição de pontuar. E, pontuando bem, vamos continuar subindo no campeonato", assegurou.

Independente do objetivo Tricolor na competição, os próximos confrontos que restam para fechar o turno do Brasileirão são contra equipes na parte de baixo da tabela: CSA, Vasco e Fortaleza. No entanto, apesar de na teoria aparentar ser mais fácil, o Esquadrão poderá ter dor de cabeça, uma vez que a equipe tem apresentado dificuldades com equipes consideradas "inferiores".

"A gente espera um jogo muito difícil, sabemos do nível do campeonato. Qualquer detalhe dentro da partida pode mudar a perspectiva do jogo. Tivemos experiências esse ano. Hoje, por obrigação, temos que ser mais maduros diante desses desafios contra equipes que estão mais abaixo na tabela. Temos que ser fortes, confiantes e não proporcionar essa facilidade com um lance ou outro. Vamos fazer um jogo consciente do que aprendemos na competição e sabendo da responsabilidade de vencer dentro de casa", garantiu Douglas.

Durante a entrevista, foi inevitável o arqueiro não falar sobre a boa fase que vem atravessando dentro do Esquadrão. Para ele, o conjunto do elenco tem sido fundamental para a crescente em seu desempenho dentro de campo.

"Acho que o individual quando aparece é por conta de um coletivo forte. Sempre que temos a oportunidade colocamos isso de forma coletiva, para que não se deixe em evidência só o individual. Tem o comprometimento do pessoal da frente, com responsabilidade em defender. O pessoal que está ali atrás, quando se tem partida com solidez, sem sofrer gols, tem reconhecimento maior. Mas o sistema é que faz com que o time não sofra gols", avaliou.

Por fim, Douglas ainda comentou sobre o duelo entre Anderson e o atual presidente do Bahia, Guilherme Bellintani. Na terça, 27, o gestor Tricolor postou em suas redes sociais um vídeo onde aparece em uma disputa de pênalti com o goleiro reserva do elenco.

"Anderson é mais brincalhão. Disse que deixou o presidente ganhar para renovar. Eu não brinco tanto. Não consigo sofrer gols. O presidente vai com o pé murcho e vai passar raiva", brincou.

