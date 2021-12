Doriva mantém mistério sobre substitutos de Feijão e Cajá

Depois de deixar a congelante Santa Catarina, que chegou aos 7°C, o elenco do Bahia chegou ao frio quentinho baiano de 19°C. Os atletas se reapresentaram na tarde desta quinta-feira, 16, no Fazendão e foram treinar.

Após trabalho físico, os atletas fizeram um treinamento técnico com campo reduzido em que foram divididos em quatro equipes. Os laterais Edimundo e Alisson Borges do time sub-17 participaram das atividades junto com os profissionais.

Com o tornozelo machucado, o atacante Edigar Junio ficou no Departamento Médico, junto com o zagueiro Gustavo e o atacante Mário. Já Yuri seguiu fazendo o trabalho de recondicionamento físico.

Além dos lesionados, o Bahia não poderá contar com o volante Feijão e o meia Renato Cajá. Eles receberam o terceiro cartão amarelo e estão suspensos.

Na tarde desta sexta, 17, o Esquadrão realiza o treino final da preparação para enfrentar o Londrina, no sábado, 18, às 16h, na Arena Fonte Nova.

