Doriva lança zaga formada por garotos e Zé no ataque

Não deu outra: o técnico Doriva aproveitou o jogo-treino desta sexta-feira, 5, contra a Jacuipense, no Fazendão, para observar possíveis soluções para as deficiências do time neste início de ano.

E teve surpresa, principalmente na defesa. A dupla de zaga que tem atuado como titular, Robson e Gustavo, deu lugar aos jovens Dedé e Éder. Além deles, Zé Roberto trabalhou na vaga de Luisinho no lado direito do ataque.

O time começou o jogo-treino com Marcelo Lomba; Hayner, Dedé, Éder e João Paulo; Paulo Roberto, Danilo Pires e Juninho; Zé Roberto, Edigar Junio e Hernane.

O destaque foi justamente o garoto Éder, de 20 anos, um dos poucos que atuaram por todos os 90 minutos, e fez dupla de zaga com Gustavo no 2º tempo. O time terminou o jogo-treino com Lomba; Tinga, Gustavo, Éder e Hayner; Paulo Roberto, Feijão e Rômulo; Luisinho, Cristiano e Jacó.

O Tricolor venceu por 2 a 0, com gols de Hernane, em cobrança de pênalti sofrido por Zé Roberto no 1º tempo, e Edigar Junio, que chutou de direita da entrada da área no ângulo esquerdo após pela jogada de Zé Roberto e assistência de Rômulo.

Em entrevista após o jogo, o técnico elogiou os garotos testados, mas não garantiu que a experiência vai para o próximo jogo oficial, no dia 11, contra o Flamengo de Guanambi, às 20h30, na Fonte Nova.

"Acho que Zé agrega mais cadência, mais possibilidades de jogo entre as linhas que Luisinho. Temos que ter essa variação e eu estava querendo testar ele naquela função. Gostei do rendimento dele", limitou-se a dizer Doriva.

Éder, por sua vez, comemorou a chance, principalmente por ter ficado o jogo inteiro em campo. "Acho que estou no caminho certo, trabalhando dia a dia e ganhando espaço na posição", disse ele, que é volante de origem, mas tem treinado por ideia de Doriva na zaga.

Mais cedo, pela manhã, o time considerado reserva disputou outro jogo-treino, contra o sub-20. Foi nele que Robson, Yuri, Cicinho e Gustavo Blanco, que não participaram do treino da tarde, jogaram.

A equipe teve Jean; Cicinho, Gustavo (Bolívia), Robson e Tinga; Feijão (Yuri), Gustavo Blanco e Rômulo (Max); Luisinho (Cristiano), Jeam e Jacó. Os reservas venceram por 4 a 0, com gols de Cristiano, Jeam e dois de Jacó.

Tinga mais próximo

Apesar de estar treinando, o lateral Tinga ainda não possui contrato com o Bahia por conta de uma burocracia. Nesta sexta, ele estendeu seu contrato com o Grêmio, dono do seu passe, até julho; com isso, poderá vir por empréstimo para o Tricolor até lá, assumindo um contrato em definitivo de três anos com o Esquadrão a partir do encerramento do empréstimo.

Outro que está regularizado é o volante Yuri. O nome dele apareceu no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF nesta sexta. O novo contrato do atleta vai até o final de 2018.

adblock ativo