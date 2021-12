Doriva festeja melhora defensiva do Bahia

Depois de tantos jogos sofrendo com as chances perdidas, o Bahia finalmente lavou a alma no triunfo desta sexta-feira, por 3 a 0, sobre o Paysandu.



No entanto, o setor da equipe que mais tem chamado a atenção positivamente é a defesa, que chegou à quarta partida sem sofrer gols em seis rodadas da Série B. O ponto fora da curva é a derrota por 4 a 3 para o Vasco, no Rio. Naquele jogo, o Tricolor levou só um tento a menos do que o total na competição.



"Estou feliz com o desempenho da nossa defesa. Fizemos um bom jogo defensivo contra o Paysandu, numa partida em quem fomos mais exigidos do que na maioria das outras. É importante não tomar gols, mas a equipe está em evolução. Tem margem de melhora", analisou o técnico Doriva após a goleada em cima do Papão da Curuzu.



A melhora da retaguarda tricolor coincide com a entrada do recém-contratado zagueiro Jackson, que chegou para a disputa do Brasileiro e tomou conta da posição no lugar do garoto Éder. Nos 26 jogos que o Esquadrão fez fora da Série B - só um deles com a presença de Jackson - não foi vazado em apenas 42% (11). Na Segundona, esse número sobe para 67%.

Mais confiança



Em um aspecto geral, o treinador Doriva comemorou o triunfo contra o Paysandu como forma de impulso psicológico para seus pupilos.



"A gente estava merecendo uma vitória assim. O triunfo traz confiança para nós. Também fui jogador e sei que o atleta tem que estar confiante para render mais", disse. O Esquadrão volta a campo na terça-feira, 5, fora de casa, às 21h30, diante do Goiás.

