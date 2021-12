Doriva é apresentado como novo treinador do Bahia

O treinador Doriva foi apresentado oficialmente nesta segunda-feira, 21, no Fazendão, garantindo que formará um Bahia "compacto e comprometido". Ele chega com a missão de levar o clube à elite do futebol nacional, mas, antes, precisa resgatar a confiança do torcedor, que ficou decepcionado após o fracasso na campanha da Série B deste ano.

O assunto que mais chamou atenção, porém, foi sobre Kieza. Com isso, a explicação veio de Marcelo Sant'Ana: "O pedido do clube chinês é superior a R$ 7,5 milhões. É pesado. Formalizamos uma oferta de empréstimo de 12 meses, é o que a gente acredita ser mais viável", explicou o presidente do Esquadrão.

Se o tricolor quer manter o atacante por empréstimo, deve ter esquecido que os chineses do Shanghai Shenxin - clube detentor dos direitos econômicos de K9 - garantiram que só vão aceitar propostas de compra do atleta.

Procurados pela reportagem, Igor Albuquerque, empresário de Kieza, e Flávio Pires, representante do Shanghai no Brasil, não atenderam seus respectivos telefones.

Sobre reforços, Marcelo Sant'Ana garante que o Bahia está acertado com três atletas. "Os contratos já foram feitos e encaminhados. Lateral e atacante [dois] . Quando forem assinados e o jogador estiver em Salvador, será feito o anúncio oficial. Também temos negociação em andamento para a contratação de zagueiros e de outro lateral", revelou.

'Lomba estará aqui'

Mesmo com as afirmações de que Marcelo Lomba quer seguir na Ponte Preta, o presidente do Bahia, Marcelo Sant'Ana, garantiu que o goleiro volta em 2016 - tem contrato até o fim de 2017 e deve renovar até 2018.

"Não é verdade. O Lomba volta para o Bahia. Estive com o Lomba no Rio. Ele citou algumas questões familiares. A família tinha uma sensibilidade que ficar em Campinas seria mais interessante para ir ao Rio, onde tem família. Mas os próprios pais adoram Salvador, sua esposa foi feliz aqui. Isso não seria um impeditivo para a sua volta. Todas as vezes que ele fala demonstra muita saudade da torcida do Bahia, de jogar num estádio onde tem 40 mil pessoas", disse Sant'Ana.

