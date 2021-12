Doriva define titulares para jogo decisivo neste sábado

Este sábado, 16, será um dia decisivo para Doriva. Somente no treino desta manhã, na Fonte Nova, palco do jogo de domingo, 17, às 16h, contra o Santa Cruz, o técnico do Bahia saberá se conta com dois atletas fundamentais para o duelo de volta da semifinal da Copa do Nordeste: o lateral esquerdo João Paulo Gomes e o zagueiro Lucas Fonseca.

O primeiro sentiu um incômodo muscular na coxa esquerda após o jogo de ida, em Recife, terminado em 2 a 2. Nesta sexta, não treinou para poder realizar um exame de imagem. O resultado sairá neste sábado e definirá se João Paulo vai ou não para a partida.

Já Lucas segue com um olho inchado, causado pelo trauma sofrido ainda em Recife. Na tarde desta sexta, ele foi a uma consulta com um neurologista, que vai ajudar os médicos do clube a definir se o zagueiro tem condições de jogo.

Apesar da incerteza se contará com o atleta, Doriva disse que vai aguardar até o último minuto: "Se tiver essa possibilidade de ele jogar, vamos aguardar até pouco antes do jogo, sim. Não tenho essa autonomia para garantir que vou usar o atleta. Precisarei do aval dos médicos".

Se João Paulo e Lucas forem vetados, seus respectivos substitutos serão Moisés e Robson. "Moisés começou algumas partidas e entrou em outras, e sempre foi bem. João Paulo chegou recentemente, tem feito os últimos jogos e, contra o Fluminense (sábado passado, triunfo por 2 a 0 pelo Campeonato Baiano), foi muito bem. A gente está muito bem servido nessa posição. Estamos tranquilos não importa quem entre", disse Doriva.

Mistério

Nas posições em que tem fartura de opções, o treinador tricolor prefere o mistério. O setor em questão é o meio-campo, que terá o retorno do volante Paulo Roberto, que cumpriu suspensão no duelo da última quarta-feira.

Ele disputa posição com Danilo Pires e Feijão. Qualquer uma das três duplas de volantes possíveis têm chances de ser escalada. "Na minha cabeça já tenho tudo definido. Porém, não vou externar para o público", disse o técnico em coletiva nesta sexta. "Que bom que nosso leque de opções aumentou, né? A esta altura, com a quantidade de jogos que estamos fazendo, não precisa de treino para definir. Numa conversa, podemos ajustar".

Outro desfalque é o lateral direito Hayner, suspenso por três cartões amarelos. Quem jogará em seu lugar já está praticamente confirmado. Deve ser Tinga, que se recuperou de uma lesão ligamentar em um dos joelhos e vem treinando normalmente desde o começo desta semana. O garoto Marlon, de 20 anos, do time sub-20, corre por fora.

Seja quem for jogar no setor, terá uma missão: anular o atacante Keno, autor do primeiro gol do Santa em Recife. "É um jogador que a gente tem que estar atento o tempo todo. Foi meu atleta na Ponte Preta, um jogador rápido e habilidoso", disse Doriva.

No lance, Keno deixou para trás Hayner e Feijão. "Não só o jogador que estiver marcando ele, mas quem estiver por perto precisa estar atento para o seu forte, que é a condução de bola", completou.

