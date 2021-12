Doriva comanda treino, novamente sem a presença de Hernane

O atacante Hernane, artilheiro do Bahia na temporada com 10 gols, não se juntou ao elenco no treino realizado na manhã desta quarta-feira, 27, como era esperado. O camisa 9, ainda com dores no pé direito, ficou no departamento médico realizando tratamento.

O técnico Doriva começou a esboçar a equipe que entrará em campo contra o Vitória no próximo domingo, 1º, às 16h, no estádio Barradão. O treinador comandou uma atividade tática, onde armou o possível time, e a todo instante passou orientações aos atletas.

Sem poder contar com Hernane, Doriva voltou a escalar Luisinho entre os titulares. O time contou com Marcelo Lomba; Tinga, Lucas Fonseca, Éder e Moisés; Feijão, Juninho e Danilo Pires; Luisinho, Edigar Junio e Thiago Ribeiro.

O lateral Hayner, que sentiu um incômodo na panturrilha durante o treino de terça, 26, foi poupado. O zagueiro Gustavo, o volante Yuri e o atacante Mário também ficaram na fisioterapia.

