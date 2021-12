Doriva comanda treino fechado na Arena Fonte Nova

O técnico Doriva comandou na tarde desta quinta-feira, 5, um treino tático no gramado da Fonte Nova, palco do Ba-Vi decisivo da final do Baianão 2016, no próximo domingo, 8, às 16h.

Durante a atividade com portões fechados, o treinador passou orientações e corrigiu o posicionamento dos atletas em campo. Edigar Junio, que sofreu um estiramento na coxa esquerda, está praticamente vetado. Outro que preocupa é Hernane, que ficou no Fazendão. O Brocador ainda sente dores no pé direito.

Precisando vencer por dois gols de diferença, Doriva não divulgou a equipe que entra em campo, mas fará mudanças para o clássico. A principal deve ser no esquema: de 4-3-3 para 4-4-2.

Com isso, cresce a possibilidade de o técnico mudar a formação com três atacantes e colocar um homem a mais na criação das jogadas. A alternativa seria Rômulo, mas o meia está com problemas musculares.

Então, João Paulo e João Paulo Gomes, ambos laterais, disputam uma vaga no meio-campo. Já Paulo Roberto, mais forte na marcação, luta para ganhar a vaga de Juninho. A ideia do treinador seria manter a posse de bola com o time.

