Doriva comanda coletivo tático no Fazendão antes de viagem

O elenco do Bahia encerrou nesta terça-feira, 29, a preparação para o jogo contra o Fortaleza, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Nordeste, com um coletivo tático no Fazendão.

Durante a atividade, técnico Doriva armou a provável equipe titular para o embate desta quarta-feira, 30, na Arena Castelão. O treinador também ensaiou algumas jogadas de bola parada.

As novidades para o duelo ficam por conta dos retornos do zagueiro Lucas Fonsenca, do lateral-esquerdo João Paulo Gomes e do atacante Henrique. O lateral-esquerdo Moisés ficará em Salvador para aprimorar o condicionamento físico. A delegação embarcou para a capital cearense no início da tarde.

"Sabemos que o Fortaleza muda bastante durante o jogo. A gente espera encaixar o melhor jogo para conseguir o resultado. O mais importante é ser inteligente para trazer a decisão para casa", disse o zagueiro Lucas Fonseca.

Já Juninho aposta na coletividade da equipe para o Bahia sair com o resultado positivo: "Quando mais ser coletivo, mais ajuda o time a sair com os três pontos".

