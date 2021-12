Doriva busca substitutos para os suspensos Cajá e Feijão

Para enfrentar o Londrina, no sábado, 18, às 16h, na Arena Fonte Nova, em Salvador, Doriva tem um problema para resolver: encontrar substitutos para Renato Cajá e Feijão.

O meia e o volante receberam o terceiro amarelo na derrota por 3 a 2 para o Criciúma. O substituto do primeiro é mais óbvio, Régis, que já vinha entrando no lugar do camisa 10 nas últimas partidas

O problema mesmo está em quem substituirá o camisa 5. Titular em todas as partidas da Série B até agora, Feijão tornou-se referência, sobretudo para a torcida. A grande fase foi coroada no último jogo em casa, no triunfo por 3 a 0 sobre o CRB, quando marcou um golaço de bicicleta.

Feijão ainda é o segundo atleta com maior número de jogos como titular do Esquadrão na temporada, atrás apenas de Marcelo Lomba. São 27 para ele e 33 para o camisa 1. O volante está há 13 partidas sem sair do time titular.

Perguntado após o jogo em Criciúma sobre quem substituiria o camisa 5, Doriva despistou e preferiu falar da dificuldade do duelo: "A Série B é difícil sempre. A gente sabia que seria um jogo difícil aqui, onde poucos vão pontuar. A gente tem que fazer o mesmo em casa, conseguir a vitória e ficar ali perto do topo".

As opções

A escolha mais óbvia seria Paulo Roberto, titular da vaga no começo do ano. O problema é que o volante não goza da confiança do torcedor, e não entra em campo desde a derrota por 4 a 3 para o Vasco.

Outra opção seria Yuri, mas o jovem ainda se recupera de cirurgia num joelho. Por fim, jogando em casa, o treinador poderia montar um time mais ofensivo, com Juninho e Danilo Pires como únicos volantes e retornar com o time de três homens no ataque.

Nesta quarta-feira, 15, os atletas que não enfrentaram o Criciúma fizeram uma atividade física no hotel da concentração, na cidade vizinha de Nova Veneza. Depois, embarcaram para Florianópolis de ônibus e, de lá, de avião para Salvador.

Nesta quinta, todo o elenco se apresenta no Fazendão. O atacante Edigar Junio, ausente do último jogo com dores no tornozelo, será reavaliado.

