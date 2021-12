Doriva busca repetir sucesso no Bahia

A carreira de técnico do ex-volante Doriva é de absoluto sucesso quando o assunto é campeonato estadual. Ele iniciou sua trajetória na função na reta final do Paulistão 2013, no qual salvou da degola o Ituano, mesmo clube que levou ao título inédito no ano seguinte. Em 2015, ajudou o Vasco a findar um jejum de 11 anos sem conquistar o Campeonato Carioca.

No domingo, 31, pelo Bahia, inicia - contra a Juazeirense, às 16h, em Pituaçu - a luta para manter os 100% de aproveitamento e chegar ao tricampeonato particular. Por coincidência, o Tricolor também mira o tri, algo que não alcança desde as conquistas de 1986 a 88.

O Esquadrão vai encarar sua missão no embalo do pé-quente Doriva, que valoriza seu histórico nos estaduais: "Esse tri seria uma conquista individual importante. Gostaria muito de ganhar esse campeonato por isso e também para proporcionar ao Bahia algo que não ganha há tanto tempo. Espero que tenhamos êxito".

O treinador garante saber dos percalços que irá enfrentar pelo caminho na disputa do Baianão. "Não vai ser fácil, mas a gente espera ganhar consistência durante a competição pra no momento decisivo estar forte pra buscar o título", projeta o treinador.

Sobre o time que vai colocar em campo, Doriva faz mistério, mas ele deverá promover apenas uma mudança em relação ao amistoso contra o Santos. Vaiado pela torcida, Cicinho provavelmente perde a posição para o garoto Hayner, de apenas 20 anos.

Na zaga, Gustavo - que sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda durante o treinamento de quarta-feira e não trabalhou com bola no dia seguinte - certamente estará em campo, já que não teve constatada lesão e participou normalmente da atividade desta sexta-feira, 29, no Fazendão.

Compasso de espera

Para as próximas rodadas, o Bahia já deverá contar com três novos reforços, ainda não anunciados oficialmente: o lateral direito Tinga, que já treina no Fazendão; o zagueiro Lucas Fonseca, à espera de liberação do Tianjin Teda, da China; e o lateral esquerdo Victor Luis.

Este último deve vir emprestado do Palmeiras, que não conta com ele para as disputas de Paulistão e Libertadores.

