Doriva aguarda até sexta para definir time para o Baianão

O Bahia já está praticamente definido para sua estreia no Baianão 2016, neste domingo, 31, contra a Juazeirense, às 16h, em Pituaçu. Sem atletas no departamento médico, o técnico Doriva tem apenas duas dúvidas para escalar o time: na lateral-direita e no meio-campo, com seu primeiro volante.

Na ala, Cicinho foi titular no jogo treino contra o Fluminense de Feira e no amistoso contra o Santos, mas foi mal em ambos os duelos e perdeu espaço para o jovem Hayner. Além disso, Tinga já treina no fazendão e apenas aguarda o fim de um entrave burocrático para assinar com o clube. Se seu nome aparecer no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até sexta-feira, 29, é bem possível que seja titular domingo.

O registro no BID é também a razão da dúvida no meio de campo. O volantes Paulo Roberto e Yuri ainda não tiveram seus nomes publicados e podem ficar fora da estreia. A vaga poderia 'sobrar' para Gustavo Blanco, que apesar de ter características mais ofensivas, foi testado em treinamentos como frente de zaga.

O Bahia explica que há documentações pendentes nos clubes de origem de Paulo Roberto (Audax-SP) e Yuri (Olaria), mas que aguarda pelo desfecho ainda esta semana.

Nesta terça, 26, o Bahia trabalhou em dois períodos, mas sem um coletivo para ajudar a dizimar as dúvidas de escalação. Pela manhã, o time treinou fisicamente. À tarde, houve uma atividade técnico-tática.

Sem lesões e concentração

Os departamentos físico e médico do Bahia comemoram a pré-temporada sem lesões no Tricolor. Em nota publicada no site, o preparador físico Reverson Pimentel celebrou os mais de 20 dias de atividades sem contusões. "Nossa pré-temporada foi maravilhosa. Finalizamos mais de três semanas de treinos e nenhum atleta foi para o departamento médico, o que é muito importante para o início de um trabalho".

Reverson também comentou sobre a ação de não concentrar os jogadores durante os treinos. "Foi uma decisão tomada pela comissão técnica após avaliar uma série de fatores, inclusive, o perfil do elenco. Entendemos que ficar horas em casa, ao lado da família, serve como motivação para o jogador no dia seguinte. Este grupo, sem problema de indisciplina, mostrou que acertamos na decisão", explicou.

adblock ativo