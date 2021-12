Dores no tornozelo tiram Kieza de mais um treino no Bahia

Única baixa do dia, o atacante Kieza não participou do treino na tarde desta terça-feira, 3, no campo do Fazendão, visando o duelo contra o Santa Cruz, no próximo sábado, 7, na Arena Fonte Nova.

Com dores no tornozelo esquerdo, K-9 ficou de fora da segunda atividade da semana e segue com tratamento no departamento médico.

Os comandados de Charles Fabian, participaram de treino técnico com bola, utilizando somente a metade do gramado.

Os demais atletas, que não participaram da movimentação, treinaram finalizações. Ainda como dúvida para a partida de sábado, o lateral João Paulo fez apenas uma atividade leve em campo e, logo depois, seguiu para academia do clube.

O elenco tricolor volta a treinar na tarde desta quarta, 4, no CT de Praia do Forte.

Time treinou no campo principal do Fazendão (Foto: Divulgação | E.C. Bahia)

adblock ativo