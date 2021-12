Dono da pior defesa do Brasileirão, Bahia enfrenta o Flamengo no Maracanã

Dono da pior defesa do Campeonato Brasileiro, o Bahia enfrenta hoje o adversário contra quem mais sofreu gols nesta temporada. No Maracanã, às 18h15, a equipe comandada por Mano Menezes reencontra o Flamengo. O irônico é que Mano desembarcou em Salvador muito por causa do Rubro-Negro carioca, que aplicou 5 a 3 no Tricolor em Pituaçu e determinou de vez a saída de Roger Machado do clube, no dia 2 de setembro.

Atualmente, é o treinador gaúcho quem está pressionado, após ser eliminado nas quartas de final da Copa Sul-Americana e pelo fato de ainda não ter conseguido ajustar o time. Desde que chegou, Mano comandou o Bahia em 23 partidas: venceu oito, empatou duas e perdeu 13. A defesa, que sofreu 42 gols ao todo no Brasileirão, viu os adversários balançarem suas redes 33 vezes, contando também a Copa Sul-Americana.

Para completar, o Esquadrão ocupa a 16ª posição na competição nacional, com 28 pontos. Possui apenas três a mais do que o Vasco, que abre a zona de rebaixamento. E, se perder hoje, pode até se ver empatado em pontos com o Cruzmaltino, que joga contra o Santos em São Januário.

Vale lembrar que o Bahia não vence há seis partidas. A última vez que triunfou foi diante do Unión Santa Fé, no jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Desde então, soma cinco derrotas e um empate.

Fla inconstante

Atual campeão do Brasileiro, com pontuação recorde no formato de pontos corridos com 20 clubes, e da Libertadores da América, o Flamengo não vive um ano dos mais constantes. Após a saída do 'mister' Jorge Jesus, o Rubro-Negro ainda não reencontrou o futebol do ano passado. Tanto é que Doménec Torrent, treinador escolhido para substituir o português, foi demitido após perder por 4 a 0 para o Atlético Mineiro, em Minas.

Ficou a cargo de Rogério Ceni, que fazia trabalho consolidado no Fortaleza, tentar devolver ao time as glórias de 2020. Entretanto, logo que chegou, o ex-goleiro do São Paulo teve dois mata-matas dificílimos pela frente, e sucumbiu em ambos. Foi eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil diante do próprio Tricolor Paulista, e depois da Libertadores pelo Racing (ARG).

Com apenas a liga nacional como frente, Rogério terá tempo para arrumar novamente o time, que deu indícios de estar evoluindo nas últimas partidas. Venceu o clássico contra o Botafogo, por 1 a 0, e goleou o Santos por 4 a 1, no Maracanã – vale ressaltar, contudo, que o Peixe utilizou um time repleto de reservas nessa partida, visando poupar jogadores para as quartas de final da Copa Libertadores.

O Flamengo, atualmente, ocupa a terceira posição no Campeonato Brasileiro, com 45 pontos, e segue na busca pelo título. O clube carioca tem dois jogos a menos do que o líder São Paulo, que está oito pontos à frente.

Histórico ruim

O histórico de confrontos na Série A é outra coisa que pesa contra o Bahia. São 16 vitórias cariocas, 16 empates e 11 triunfos baianos em 43 jogos. No Maracanã, são 15 jogos e três triunfos para o Bahia, quatro empates e oito derrotas.

Nas últimas sete vezes que se enfrentaram, melhor também para o Rubro-Negro, que venceu cinco, empatou uma e perdeu só uma para o Esquadrão – na Fonte Nova, por 3 a 0, em 2019.

*Sob supervisão do editor Daniel Dórea

