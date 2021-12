Donato espera "algo melhor" no retorno ao Bahia

Autor de gols importantes na campanha do Bahia que culminou no título do Campeonato Baiano de 2012, o zagueiro Rafael Donato está de volta ao Fazendão.

Na manhã desta sexta-feira, 19, em sua primeira entrevista coletiva em sua nova Era no tricolor, o defensor valorizou a nova oportunidade de vestir a camisa do time baiano e prometeu buscar "algo melhor" nesta sua nova passagem.

"Apareceram outras propostas, mas estava esperando algo que agradasse não só a mim, como à minha família. Estar aqui em Salvador contou muito. Foi onde eu tive a primeira oportunidade no cenário nacional. Tenho que valorizar essa oportunidade de retorno e conseguir algo melhor", disse Rafael Donato.

Na semifinal do Baianão do ano passado, Donato foi o autor do gol que garantiu a classificação ao Bahia nos minutos finais do jogo contra o Vitória da Conquista. Destacadamente por este dia, recebeu a fama de herói. Mas ele nega o status de salvador da pátria e fala em colaborar para diminuir os erros do setor defensivo do Esquadrão.

"Salvador da pátria, não. Venho com o intuito de ajudar. Estou muito feliz pelo retorno. Me sinto à vontade aqui. Estou muito feliz com a minha volta para cá. Pela minha vontade de atuar, já estaria no campo agora, mas sei que é complicado, tenho que me readaptar fisicamente e ver se o professor tem a necessidade de me utilizar", finalizou.

