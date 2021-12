Dois jogadores deixam o Fazendão

Muito criticado pela torcida tricolor, Willians Santana, de 27 anos, deixou o Fazendão com destino ao futebol asiático. O meia-atacante se transferiu para o Matsumoto Yamaga, do futebol japonês. "Recebemos uma proposta de liberação do atleta para o Japão e entendemos que era um bom negócio para o Bahia. O clube foi indenizado pela liberação imediata de Willians", disse o diretor de futebol do Esquadrão, Alexandre Faria.

Outro que está de saída é Feijão, de 21 anos, mas por empréstimo. O volante vai vestir a camisa do Atlético-GO até o fim da temporada. "Feijão é um atleta formado no Bahia pelo qual temos um enorme carinho. Pelas suas características, é um jogador que precisa estar sempre atuando. O Atlético-GO manifestou interesse", revelou Faria.

