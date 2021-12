Dois jogadores deixam o Bahia antes mesmo de estreia

O Bahia não chegou nem mesmo a jogar sua primeira primeira partida na temporada 2014 e já anunciou a saída de dois jogadores recém-contratados de seu elenco.

O zagueiro Sérgio Raphael, que estava no Duque de Caxias, além do atacante Jonathan Reis, ex-PSV e Vitesse da Holanda, não fazem mais parte do grupo tricolor.

Segundo nota divulgada pelo Bahia, o clube não chegou a consenso com o zagueiro Sérgio sobre o seu contrato, sendo liberado sem custos para o Esquadrão.

Já o atacante Jonathan passa por uma lesão no joelho e precisaria de muito tempo para se recuperar. Com isso, jogador e clube decidiram pela quebra do contrato, também sem custos.

Pratas da casa - Se dois jogadores estão saindo, dois pratas da casa vão ganhar uma chance na equipe profissional. O zagueiro Robson e o lateral Railan serão incorporados ao time principal do Bahia.

Robson, 20 anos, jogou em 2012 pelo Kawasaki Frontale, do Japão e ganha sua primeira chance no time de cima do tricolor. Já Railan, 19 anos, é figura conhecida da torcida do Esquadrão e já chegou a jogar pelo time profissional, mas agora será incorporado definitivamente.

